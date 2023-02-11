Hugo Paniagua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Paniagua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Paniagua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Paniagua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Paniagua 4 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Marcelo Paniagua Zárate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Paniagua Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Paniagua, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo y Biblioteca Atenas futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo y Biblioteca Atenas takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Paniagua'nin Club Sportivo y Biblioteca Atenas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Paniagua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Paniagua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Paniagua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Paniagua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Armenio

1 Temmuz 2020 yılında Rubio Ñú

1 Kasım 2020 yılında Canuelas FC

17 Ağu 2022 yılında Atenas

Hugo Paniagua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Paniagua şuan Club Sportivo y Biblioteca Atenas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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