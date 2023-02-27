Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa 22 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 15 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.
Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hesperange U19
15 Kasım 2021 yılında Hesperange
Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hugo Pedroso Felgueiras Da Costa şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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