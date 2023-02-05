Hugo Picard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Picard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Picard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Picard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Picard 9 Mayıs 2003 tarihinde Torfou şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Picard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Picard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Picard'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Picard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Picard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Picard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Picard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında EA Guingamp U17

1 Temmuz 2020 yılında EA Guingamp U19

1 Temmuz 2022 yılında EA Guingamp B

3 Ocak 2023 yılında Guingamp

Hugo Picard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Picard şuan Guingamp takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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