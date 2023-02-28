Hugo Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Quintana 10 Kasım 2001 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Lorenzo Quintana Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Quintana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Hugo Quintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Hugo Quintana'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

22 Ocak 2020 yılında 12 de Octubre

2 Mart 2020 yılında Olimpia

10 Mart 2020 yılında Palmeiras U20

19 Ocak 2021 yılında Olimpia

Hugo Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Quintana şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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