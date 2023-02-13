Hugo Rama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Rama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Rama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Rama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Rama 22 Kasım 1996 tarihinde Oroso şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo José Rama Calviño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Rama Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Hugo Rama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Rama'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hugo Rama Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugorama10/

Hugo Rama Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Rama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Rama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Rama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo B

24 Temmuz 2017 yılında CCD Cerceda

1 Temmuz 2018 yılında CD Lugo

7 Ağu 2018 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2019 yılında CD Lugo

31 Ocak 2022 yılında Real Oviedo

Hugo Rama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Rama şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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