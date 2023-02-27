Hugo Rodrigues Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Rodrigues Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Rodrigues Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hugo Rodrigues Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hugo Rodrigues Pereira 5 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hugo Rodrigues Pereira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Rodrigues Pereira'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hugo Rodrigues Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hugo Rodrigues Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Luna Oberkorn
30 Haziran 2022 yılında FC Mondercange U19
1 Temmuz 2022 yılında Mondercange
Hugo Rodrigues Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hugo Rodrigues Pereira şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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