Hugo Vallejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Vallejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Vallejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Vallejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Vallejo 15 Şubat 2000 tarihinde Granada şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Claudio Vallejo Avilés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Vallejo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hugo Vallejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Vallejo'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Vallejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugovallejo11/

Hugo Vallejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Vallejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Vallejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Vallejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Málaga CF Altyap

1 Temmuz 2017 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında A. Malagueño

24 Ocak 2020 yılında RM Kastilya

25 Ocak 2020 yılında Dep. La Coruña

21 Temmuz 2020 yılında RM Kastilya

25 Ağu 2021 yılında Real Valladolid

1 Eylül 2022 yılında Ponferradina

30 Haziran 2023 yılında Real Valladolid

Hugo Vallejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Vallejo şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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