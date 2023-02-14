Hugo Vogel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Vogel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Vogel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Vogel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Vogel 4 Ocak 2004 tarihinde Pierre-Bénite şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Marius Gilbert Vogel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Vogel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Pro Management yapmaktadır. Hugo Vogel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Vogel'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Vogel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/vogel.hugoo

Hugo Vogel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Vogel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Vogel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Vogel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2021 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Hugo Vogel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Vogel şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hugo Vogel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Vénissieux (2010-2013), Olympique Lyonnais (2013-2021)

Fransa U18 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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