Hugo Wolf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Wolf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Wolf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Wolf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Wolf 1 Nisan 2000 tarihinde Saint-Avold şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Wolf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Wolf, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Wolf'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hugo Wolf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Wolf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Wolf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Wolf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Elversberg II

31 Temmuz 2020 yılında Halberg Brebach

1 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Hugo Wolf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Wolf şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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