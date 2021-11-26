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HUH Token nedir, nasıl alınır? HUH Token fiyatı nedir, çıktı mı?

Shiba Inu'ya Eylül 2020'de 1000 dolar yatıran bir kişi Mayıs 2021'de 74 milyon dolara sahip olmuştu. Piyasaya yeni girecek olan HUH Token'ın da böyle bir potansiyele sahip olduğu iddia ediliyor. Peki, HUH Token nedir, nasıl alınır? HUH Token fiyatı nedir, çıktı mı?

HUH Token nedir, nasıl alınır? HUH Token fiyatı nedir, çıktı mı?

Kripto para denildiğinde ilk olarak akla Bitcoin ya da Ethereum gelmektedir. Nitekim bu İki marka kripto para biriminin devleri olarak kabul edilmektedir. 2009 yılında piyasa sürülen Bitcoin kripto para birimlerinin ilkiydi. O dönemden beri birçok kripto para birimi Bitcoin'in izinden gitmek istedi. 2013 yılında eğlence amaçlı olarak Dogecoin kuruldu. Ödeme mekanizması da şaka olarak tasarlanmıştı. Fakat Elon Musk'ın haklarında birkaç tweet atmasından sonra kripto para patlama yaşadı. O dönem de kripto para birimleri ve meme kripto para birimleri arasında çekişme bulunuyor. Çok az kripto para aradaki boşluğu kapattı. HUH Token da bu misyonu üstlenmek istiyor. Bu bağlamda, HUH Token nedir, nasıl alınır? HUH Token fiyatı nedir, çıktı mı? İşte detaylar...

HUH Token nedir, nasıl alınır? HUH Token fiyatı nedir, çıktı mı?

HUH TOKEN NEDİR?

Herkese benzersiz ödüller kazanma fırsatı sunmak için blok zincir teknolojisini kullanacak olan HUH Token yakın zaman içerisinde piyasaya sürülecek. Geliştiricilere göre amaç: mevcut olan guo'yu bozmak ve herkes için bir gelir kaynağı oluşturmak.

HUH Token nedir, nasıl alınır? HUH Token fiyatı nedir, çıktı mı?

Yenilikçi ve kullanıcı dostu bir sevk sistemine sahip olan HUH Token, bu yönlendirme sistemiyle oyunda tamamen devri yaratma potansiyeline sahip olmaktadır. Web sitesinde kullanıcıların belirttiği bir nokta bulunuyor. Buna göre eşi olmayan bir yönlendirme sistemi kullanan HUH kullanıcıların pasif olarak ek para kazanmaları için bir yol icat ettiler. Bu da şu şekilde oluyor. Birine tavsiye edildiğinde, ilk satın alma ücretinin yüzde 10'u tavsiye eden kişiye gönderilecek. HUH Token'ın amacı kripto para biriminin herkes için erişilebilir olması.

HUH Token nedir, nasıl alınır? HUH Token fiyatı nedir, çıktı mı?

HUH TOKEN, NASIL ALINIR? ÇIKTI MI?

HUH Token bugün (26 Kasım) itibariyle çıkış yapmadı. Ancak kripto para, sitesinde 6 Aralık 2021 tarihinde çıkacağını bildirdi.

HUH TOKEN RESMİ SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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