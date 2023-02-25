Hui Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hui Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hui Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hui Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hui Zhang 8 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张辉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hui Zhang Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Hui Zhang'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hui Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hui Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hui Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hui Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında HB FC Res.

27 Şubat 2019 yılında WH Three Towns

31 Aralık 2019 yılında HB FC Res.

1 Mayıs 2020 yılında WH 3 Towns Res.

31 Aralık 2020 yılında HB FC Res.

1 Nisan 2021 yılında HB FC

28 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Hui Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hui Zhang şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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