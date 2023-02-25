Huikang Cai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huikang Cai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huikang Cai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huikang Cai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huikang Cai 10 Ekim 1989 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 蔡慧康 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huikang Cai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huikang Cai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2005 tarihinde katılmıştır. Huikang Cai'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Huikang Cai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huikang Cai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huikang Cai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huikang Cai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında SH East Asia

Huikang Cai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huikang Cai şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Huikang Cai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 6 numaralı formasıyla 18 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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