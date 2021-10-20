Hukşat ne demek, TDK'ya göre Hukşat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hukşat ne demek? Hukşat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hukşat kelimesi. Peki hukşat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hukşat nedir, hukşat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HUKŞAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hukşat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hukşat kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre hukşat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çengel atış

