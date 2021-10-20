Meteoroloji'den sis, pus, yıldırım, dolu yağışı uyarısı! Günlük hava durumu 20 Ekim 2021 Çarşamba | Bugün hava nasıl olacak 20 Ekim 2021Bişek ne demek, TDK'ya göre Bişek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hukşat ne demek, TDK'ya göre Hukşat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akademik ne demek, TDK'ya göre Akademik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Arşidük ne demek, TDK'ya göre Arşidük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Taksirat ne demek, TDK'ya göre Taksirat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Adapte ne demek, TDK'ya göre Adapte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ruentgeniyum ne demek, TDK'ya göre Ruentgeniyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Radyotelgraf ne demek, TDK'ya göre Radyotelgraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Atletico Madrid 2 - 3 Liverpool | MAÇ SONUCU
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Hukşat ne demek, TDK'ya göre Hukşat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hukşat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hukşat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hukşat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hukşat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hukşat ne demek, TDK'ya göre Hukşat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hukşat ne demek? Hukşat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hukşat kelimesi. Peki hukşat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hukşat nedir, hukşat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HUKŞAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hukşat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hukşat kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre hukşat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çengel atış

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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