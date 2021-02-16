Hukuk Fakültesi başarı sıralaması değişti mi, kaç oldu ? Hukuk Fakültesi başarı sıralaması 2021

YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını değiştirildiği bildirildi. Türkiye'de toplamda 84 hukuk fakültesinin bulunuyor. Bu fakültelerin nitelik ve kalitenin arttırılmasının temel hedef olduğu belirtilen açıklamada yeni Hukuk Fakültesi başarı sıralaması da duyuruldu. Peki Hukuk Fakültesi başarı sıralaması kaç oldu ? İşte Hukuk Fakültesi başarı sıralaması 2021...

YÖK BAŞARILI SIRALAMASI ŞARTI DEĞİŞTİ Mİ, KAÇ OLDU?

YÖK başarı sıralaması değişti. Ancak yeni başarı sıralaması şartı 2022 yılında etkin olacak. YÖK'ten yapılan resmi açıklamada, "Hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125.000'den 100.000'e yükseltilmiştir." denildi.

HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMASI 2021

2021 yılında Hukuk Fakültesi başarı sıralaması 125.000'dir.

''Hukuk fakültelerimizdeki eğitim ve öğretim programlarının niteliğini teminen; 'Asgari Öğretim Üyesi Sayısı Şartı', 'Hukuk Meslekleri İcra Sınavı' ve 'Başarı Sıralaması Şartı' gibi bir dizi tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz. diyen YÖK yaptığı diğer açıklamalarda şunlara dikkat çekti:

"Bu kapsamda son olarak Adalet Bakanlığı'nın ilettiği talebi de dikkate alarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS) yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125 binden 100 bine yükseltme kararı aldık.

Bu değişikliğin, üniversite adaylarımız ile ailelerinin yapmış oldukları hazırlıklarının, idareye olan güveninin korunması ve de vakıf üniversitelerine planlamalarını daha rasyonel yapmaları için vakit tanınması açısından 2022-YKS itibarıyla uygulamaya girmesini kararlaştırdık. Yeni YÖK olarak, karar süreçlerinde tedriciliğe özel önem veriyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz bu yeni kararın ülkemizdeki hukuk eğitimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz."