Hukuk fakültesi taban puanları 2019 | Hukuk fakültesi sıralama

YKS sınavının ardından öğrenciler bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu bölümlerden birisi de hukuk fakültesi. Peki hukuk fakültesi puanı kaç? Hukuk fakültesi bölümünün taban puanları kaç? Hukuk fakültesi için kan net yapmak gerekir? İşte cevapları haberimizde...

2019 yılı Hukuk Fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor.

YÖK ATLAS ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında 2018 YKS ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşılıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı.