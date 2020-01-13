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Hukuk Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Hukuk Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen Hukuk Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Kaynak: İHA



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