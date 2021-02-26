Hukuk reformu kadına şiddeti bitirecek: Rehabilite edilecekler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve detaylarının 2 Mart tarihinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilen hukuk reformunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kadına şiddeti önlemek amacıyla alınan kararlar arasında, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkekler rehabilitasyona alınarak öfke kontrolü konusunda tedavi edilmesi bulunuyor.

ŞİDDET VE İSTİSMAR MAĞDURU KADINLARA DESTEK

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Adalet Bakanlığınca hazırlanan hukuk reformu paketinde, boşanma sürecinde şiddeti önlemek amacıyla dava esnasında ve sonrasında taraf ve çocuklara danışmanlık hizmeti verilecek. Şiddete uğrayan kadınların, haklarını etkin şekilde arayabilmesi için avukat görevlendirilmesi imkanı sunulacak. Böylece şiddet mağduru kadınların adli yardım hizmetlerinden yararlanma koşullarında kolaylaştırmaya gidilirken cinsel saldırı mağduru kadınlar için de hastanelerdeki kadın destek birimleri yaygınlaştırılacak.

HAKİM VE SAVCILARA EĞİTİM

Aile içi şiddet konusunda görevli savcı ve tedbir kararlarına bakmakla yükümlü hakimlere ise düzenli eğitim verilerek uygulama birliğinin sağlanması konusunda ileri adımlar atılacak. Tehdit altındaki kadınların etkin şekilde korunmasını sağlamak için önleyici ve koruyucu kapasite artırılacak. Boşanma davalarının uzun sürmesi sebebiyle kaynaklanan mağduriyetleri giderecek düzenlemeler getirilecek.

ÇOCUKLAR SİBER DÜZENLEME

Yeni reform paketiyle birlikte çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin desteklenmesi için de adımlar atılacağı belirtilirken dijital risk, siber zorbalık, internet bağımlılığı ve görsel medyanın zararları konusunda çalışmalar artacak. Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemi hayata geçirilecek.

CEZAEVİNE GİRİŞLERDEKİ ARAMALAR

Son günlerde gündemden düşmeyen, cezaevlerine girişlerde uygulanan üst ve beden aramalarının insan onurunu zedelemeyecek nitelikte yapılmasına dair kararlılık sürdürülerek kolluk görevlileri ve ceza infaz kurumu personeline düzenli eğitim verilmesine devam edilecek. Aynı zamanda suç veye davayla ilişkisi bulunmayan kişilerin özel hayatına ilişkin mahrem hususlarının yargısal işlem ya da kararlara yansımaması ve kamuoyuna açıklanmaması için gereken tedbirler alınacak.

Öte yandan suçla veya dava konusu olayla ilgisi bulunmayan, özel hayata ilişkin mahrem hususların yargısal işlem ya da kararlara yansımaması ve kamuoyuna açıklanmaması için gereken tedbirlerin alınmasının da planlandığı öğrenildi.

HÜKÜMLÜLERİN AİLE BAĞLARINI SÜRDÜRMESİ SAĞLANACAK

Hükümlü cezalarının da, ailelerinin kolay ulaşabileceği yerlerde infaz edilmesi ve böylece aile bağlarını sürdürmesi planlanırken hükümlü ve tutukluların disiplin mevzuatı gözden geçirilecek, etkin, öngörülebilir ve ölçülü bir yaptırım ve ödül sistemi geliştirilecek.