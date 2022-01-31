Hukukçu (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hukukçu (Genel) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hukukçu (Genel) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hukukçu (Genel) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hukukçu (Genel) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hukukçu (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hukukçu (Genel) Maaşları

Hukukçu (Genel) maaşı ortalama olarak aylık 7350_TL'dir. En düşük Hukukçu (Genel) maaşı 6050_TL, En yüksek ise 8650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hukukçu (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2611.04

Meslek Adı :

Hukukçu (Genel) Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hukuk İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Avukatlar Ve Savcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hukuki tavsiyelerde bulunmak, hukuki vesikalar düzenlemek, hukuki meselelerde vekaleten hareket etmek, ceza ve medeni hukuk davalarına bakmak gibi genel hukuki faaliyetlerde bulunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hukukçu (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dava dosyalarını tetkik edip kanunları, evvelce alınan kararlar ve tüzükleri incelemek suretiyle dava konusu fiile veya fiillere uyan kanun maddelerini tespit etmek,

b) Müşteriyi kanuni hakları ve yükümlülükleri konularında aydınlatıp hukuki meselelerde temsil etmek,

c) Hukuki vesikaları ve gerekirse tasarruf haklarını incelemek,

d) Mahkemelerde ve diğer duruşmalarda medeni hukuk ve ceza hukuku davalarına bakmak,

e) Hukuki faaliyetin belirli bir sahasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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