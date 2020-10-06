Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet ortağı Halkın Partisi'nin Genel Başkanı Yenal Senin, parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklama ile hükümetten çekilme kararını duyurdu Peki Hükümet düşmesi nedir? Ayrıntılar haberimizde...

HÜKÜMET DÜŞMESİ NEDİR?

Hükümetin düşmesi, Meclis 'teçoğunluğun sağlanmaması ve hükümetin güvenoyu alamamasıdır. Seçimler sonrasında, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için koalisyona gidilmişti. Koalisyon ortağının ayrılması nedeniyle hükümet çoğunluğu sağlayamadı.

KKTC'DE HÜKÜMET DÜŞTÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet ortağı Halkın Partisi'nin (HP) koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet ortağı Halkın Partisi'nin Genel Başkanı Yenal Senin, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklama ile duyurdu. Senin, yaptığı açıklamada, "Hükümetin bozulma sebebi tutarsızlık ve Ersin Tatar'dır" dedi.

Senin, yaptığı açıklamada “Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Toplumun gözü önünde gerçekleşen son hadiseler karşısında sessiz ve tepkisiz kalmalarının mümkün olmadığını söyleyen Halkın Partisi'nin Genel Başkanı Yenal Senin, "HP Parti Meclisi, hükümetten çekilme kararı aldı. Yeni hükümete kuruluna kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz" dedi.

"Maraş konusunda uluslararası hukuka ayrı hareket etmeden, seçim sonrasına planlı bir şekilde görüş bildirmiştik" diyen Senin, "HP’nin bugün yapılan açılımı destekleyen bir tutumu vardır. Bizim tutumuz 2015 yılından beri bellidir. Mevcut durum seçime müdahale olarak düşünülebilir ancak devlet bütünlüğünün bozulması bizim için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Yenal Senin KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a tepki göstererek, "Tatar, herhangi bir bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Özersay telefonla sorduğunda da bilgi vermemiştir. Bu tutarsızlık ve hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar’dır" dedi.