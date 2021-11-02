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  3. Hükümet harekete geçti: Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için çalışma başlatıldı

Hükümet harekete geçti: Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için çalışma başlatıldı

Pandemi ve döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası hayat pahalılığı zirveye çıkarken Reuters haber ajansına konuşan iki yetkilinin yaptığı açıklamalara hükümet, göre asgari ücret ve emekli maaşlarının artırılmasının yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışma başlattı.

Hükümet harekete geçti: Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için çalışma başlatıldı

Türkiye'de enflasyon yüzde 19,58 oranına kadar çıkarken, pandeminin de etkisiyle düşen alım gücü vatandaşları olumsuz etkiledi. Özellikle en düşük emekli maaşının asgari ücretin de altında olması birçok vatandaşı etkilerken dar gelirliler de ekonomik zorluklarla boğuşmaya devam ediyor.  

Bunun yanında birçok ilde dernek kurarak federasyona dönüşen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunlarının çözümü için hükümetten adım beklerken Reuters haber ajansına konuşan iki yetkilinin aktardığı bilgilere göre dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2 bin TL altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması için çalışma başlatıldı. 

Hükümet harekete geçti: Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için çalışma başlatıldı

EMELİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Yıllardır seslerini duyurmaya çalışan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için sınırlı da olsa çalışma avantaj sağlanması yönünde bir çalışma gündeme alındı.  Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.

Hükümet harekete geçti: Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için çalışma başlatıldı

ENFLASYON ÜZERİNDE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Sözcü'nün haberine göre Reuters’a bilgi veren yetkililer yüzde 20’ye ulaşan enflasyon nedeniyle daha çok etkilenen dar gelirli ve dezavantajlı grupların üzerindeki baskıların azaltılmasının hedeflendiğini belirttiler. Değerlendirilen önlemler arasında enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı, dar gelirliler için enerji faturalarında destek sağlanması ve SGK ödeneklerinde memur maaş artışları da yer alacak.

Hükümet harekete geçti: Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için çalışma başlatıldı

MEMUR MAAŞLARINA ZAM, SGK ÖDENEKLERİNDE YÜKLER ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin değerlendirmede bulunmadı. 

Reuters’a bilgi veren yetkili, “Bütçede şu anda olması gerekenden biraz daha fazla sıkılık var. Şu anda yaklaşık %6’lık bir alan varken yüzde 1.5’e kadar düştü açığın/GSYH’ya oranı. Bunun biraz açılması lazım ki bu konuda adım atılacak” diyerek şunları söyledi:

Bu kapsamda asgari ücrette enflasyona bağlı olarak (ki belki üzerinde) bir artış ortaya konulacak. Bütçede dar gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi için neler yapılabilir bu konuda bir çalışma yapılıyor. Enerjide, SGK ödeneklerinde vs. alınabilecek yükler alınacak. Memur maaşlarına da hatırı sayılır bir zam yapılması gündemde olacak.”

Hükümet harekete geçti: Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için çalışma başlatıldı

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Tayfun Altuntaş
Editör
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