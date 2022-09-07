Hükümet harekete geçti! Sosyal yardımların kapsamı genişliyor: Sıra öğrencilere geldi

Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere sosyal yardımları artırma kararı alan hükümet, yardımların kapsamını genişletme kararı aldı. Bu kapsamda çocuklar için eğitim yardımı yapılması yönünde karar alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların yaşadığı sorunlar için harekete geçen hükümet, elektrik fatura ve doğalgaz desteğinin yanı sıra başlayan eğitim dönemi için de harekete geçti. TRT Haber'in haberine göre hükümet sosyal destek paketindeki mevcut uygulamaların geliştirilmesi ve desteklerin artırılması yönünde karar aldı.

Hükümet harekete geçti! Sosyal yardımların kapsamı genişliyor: Sıra öğrencilere geldi

ÇOCUKLARA EĞİTİM YARDIMI

Bu kapsamda çocuklara eğitim yardımı yapılması yönünde karar alındı. Eğitim hayatı devam eden çocuklara için ailelere nakdi yardım yapılacak. Öğrencilere sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardımı da eklenmiş olacak.

Hükümet harekete geçti! Sosyal yardımların kapsamı genişliyor: Sıra öğrencilere geldi

KABİNE TOPLANTISI SONRASI DETAYLARI AÇIKLANACAK

Aile destek yardımının genişletileceği, rakamların artacağı kaydedildi. Sosyal yardım paketinin ayrıntıları ekim ayındaki kabine toplantısında açıklanacak.

Hükümet harekete geçti! Sosyal yardımların kapsamı genişliyor: Sıra öğrencilere geldi

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