Hükümet hazırlıklarını yaptı! Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor: Sokağa çıkma yasağı kalkıyor, okullar, restoranlar açılıyor
Hükümet hazırlıklarını yaptı! Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor: Sokağa çıkma yasağı kalkıyor, okullar, restoranlar açılıyor
Koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı kısıtlamalarla birlikte düşmeye devam ederken kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması da gündeme geldi. Buna göre sokağa çıkma yasağının kapsamının daraltılması, okulların ve restoranların açılması için seçenekler hükümet tarafından değerlendiriliyor.