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  3. Hükümet hazırlıklarını yaptı! Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor: Sokağa çıkma yasağı kalkıyor, okullar, restoranlar açılıyor

Hükümet hazırlıklarını yaptı! Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor: Sokağa çıkma yasağı kalkıyor, okullar, restoranlar açılıyor

Koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı kısıtlamalarla birlikte düşmeye devam ederken kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması da gündeme geldi. Buna göre sokağa çıkma yasağının kapsamının daraltılması, okulların ve restoranların açılması için seçenekler hükümet tarafından değerlendiriliyor.

Hükümet hazırlıklarını yaptı! Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor: Sokağa çıkma yasağı kalkıyor, okullar, restoranlar açılıyor 1119

Türkiye'de koronavirüs salgının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamaların etkisi ve aşılama sürecinin başlaması ile birlikte yeni planlar yapılmaya başlandı.