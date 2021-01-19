Hükümet hazırlıklarını yaptı! Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor: Sokağa çıkma yasağı kalkıyor, okullar, restoranlar açılıyor Koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı kısıtlamalarla birlikte düşmeye devam ederken kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması da gündeme geldi. Buna göre sokağa çıkma yasağının kapsamının daraltılması, okulların ve restoranların açılması için seçenekler hükümet tarafından değerlendiriliyor.

1 19 Türkiye'de koronavirüs salgının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamaların etkisi ve aşılama sürecinin başlaması ile birlikte yeni planlar yapılmaya başlandı.