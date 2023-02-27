HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden "Hükümet istifa" siyasi sloganlar atılmasına spor kulüpleri sessiz kalmayarak "Devletimizin, milletimizin yanındayız" diye bildiri yayınlayarak tepki gösteri
YAYINLAMA
Son Haberler
Alexandre Arenate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Arenate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuki Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi