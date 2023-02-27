"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden "Hükümet istifa" siyasi sloganlar atılmasına spor kulüpleri sessiz kalmayarak "Devletimizin, milletimizin yanındayız" diye bildiri yayınlayarak tepki gösteri

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"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız 1

Ülkemizde yaşanan 7.7 ve 7.6 Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi sonrası, hafta sonu oynanan Fenerbahçe- Arabam.com Konyaspor ve Beşiktaş- Antalyaspor maçında, acılar üzerinden statlarda atılan siyasi sloganlara kamuoyundan çok tepki gelmişti. Bu tepkilere spor kulüpleri de sessiz kalmayarak "Devletimizin, milletimizin yanındayız" diye bildiri yayınlayarak tepki gösteri.

İŞTE O TEPKİLER!

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"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
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