Hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi

Irak meclisinden yapılan açıklamada başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, göstericiler ve emniyet güçlerinden yaralananların sayısının ise 5 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

FÜZELİ SALDIRI

Öte yandan Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın başkentinde hükümet binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ekim ayının başında sokaklara çıkan eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü yeniden başlamıştı.