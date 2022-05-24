Hükümet kira artışları için harekete geçti! Bakan Kurum başkanlığındaki toplantıya üst düzey temsilciler katılacak

İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık ev fiyatlarında artış yaşanıyor. Vatandaşlar bu durumdan şikayetlerini dile getirirken hükümet temsilcileri de bu konuda harekete geçti.

Buna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı bir toplantıda kira artışları konuşulacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından üst düzeyde temsilciler de iştirak edecek.

Toplantıda alınacak kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletileceği ifade edildi.

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