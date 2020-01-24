Hükümetten depeme ilişkin açıklama: Sivrice Merkezde 5 yıkık bina, iki yaralı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu deprem ile ilgili yaptığı açıklamada Sivrice Merkezde 5 yıkık bina ve iki yaralı olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

Tamamıyla irtibat kurduk. Bütün arkadaşlarımız görevleri başında. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var herhangi bir can kaybı bize iletilmiş değil. 2 yaralı var Yine Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi. Elazığ merkezde de can kaybı yok. Malatya’da da birkaç binanın hasar aldığı konusunda da değerlendirme var. Herhangi bir ölüm ihbarı şu ana kadar yok. Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu biliyoruz bölgedeki ekiplerimiz oraya gönderdik. Şu ana kadar verebileceğimiz bilgi budur. Çevre ilçelerde de 5’in üzerinde artçılar oluştu.

BAKAN SOYLU, DEPREM HABERİNİ DEPREME HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu. Bakan Soylu, gelişmeleri İstanbul AFAD binasında takip ediyor.