Hükümetten EYT'ye 5'li formül müjdesi! 3600 ek gösterge Meclis yolunda

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yüksek bir maliyet oluşturması nedeniyle yıllardır çözüm bulunamıyordu. Seçimlerin yaklaşması üzerine hükümetin bir defaya mahsus olmak üzere çözüm bulacağı belirtiliyor. Beklenen durum ise sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmayı bekleyenler için düzenleme getirilmesi.

Meclis kulislerinde konuşulana göre bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi hedefleyen plan çerçevesinde , prim gün sayısını tamamlayanlar ya da şu anda emekli olmak için 56 yaşının gelmesini bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj getirilecek. Çalışmaya dair finansal analiz yapılacağı ve kaç kişinin bu şekilde bir uygulamadan faydalanabileceği değerlendirmesinde bulunulacak.

EYT İÇİN 5 FORMÜL

Çalışma kapsamında EYT sorununa çözüm getirebilecek 5 formül konuşuluyor. İlk seçenek daha önce de dile getirilen 3600 günü olan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında emekli olabilmesi.

Diğer seçenek EYT'lilerin en çok istedikleri durum. Sigortalık süresine bakılarak değerlendirme yapılması. Bu seçenekte sigorta süresi yeterliliği sağlanırsa, yaşa bakılmaması isteniyor.

ALMANYA MODELİ

Kademeli emeklilik ise üçüncü seçenek olarak yer alıyor. Almanya modeli olarak biliniyor. Bu modelde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2'lik kesinti yapılarak emekli maaşı bağlanıyor. Seçenekler arasında ciddi bakılanlardan biri olarak görülüyor.

Diğer bir model ise normal emeklilikte çokça kullanılan prim tamamlama sisteminin kullanılması. Bu şekilde prim eksiği olanlar, eksiklerini tamamlama fırsatı bulacaklar. Fakat bu noktada belirlenen limitler önemli olacak.

FİNLANDİYA MODELİ

Beşinci seçenek ise Finlandiya modeli olarak biliniyor. Almanya'ya benzer şekilde emeklilik için gerekli şartlar sağlanıncaya kadar maaş kesinti yapılıyor. Ancak bu modelde emeklilik şartları sağlanınca maaş eksiği de karşılanmış oluyor.

3600 EK GÖSTERGEYE ÇÖZÜM

Hükümet tarafından gündeme getirilen en önemli konulardan birisi de memurları doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge probleminin çözüme kavuşması. Bu doğrultuda hem memur maaşlarını hem de emeklilik ikramiyelerini yükseltecek olan düzenlemenin en kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.