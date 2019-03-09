Hükümlü, hastane dönüşü ilaç kapsüllerine sakladığı esrarla yakalandı

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde açık cezaevi aracıyla hastaneden dönen hükümlü M.B, ilaç kapsülü içine sakladığı esrarla yakalanınca, tutuklanarak kapalı cezaevine konuldu.

Beşikdüzü Açık Cezaevi'ndeki bazı mahkumlar, cezaevi ring aracıyla tedavi için ilçedeki hastaneye götürüldü. Mahkumlar, tedavilerinin ardından araçla cezaevine dönerken, aralarında hırsızlık suçundan hükümlü M.B.'nin hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, durduğu araçta arama yaptı. M.B.'nin oturduğu alanda arama yapan ekipler, içerisindeki ilacın boşaltılıp içerisinde esrar yerleştirilen 29 ilaç kapsülünü ele geçirdi. İşlediği suçtan cezasını açık cezaevinde çeken ve cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, kapalı cezaevine gönderildi.

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DHA