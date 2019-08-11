Hükümlüler yetiştirdikleri kurbanlıkları satıp, kesti; parçalayarak teslim etti

İZMİR'in Foça ilçesinde, üretim faaliyetleriyle tanınan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Kurban Bayramı'nın birinci günü 30'u personel, 100'ü hükümlü 130 kişi kurban kesimi yaptı. Cezaevinde yetiştirilen kurbanlıklardan halkın daha önce satın aldığı hayvanların kesim işlemi de buradaki kesimhanede yapıldı.

Veteriner hekim kontrolü, iş sağlığı güvenliği uzmanı denetimi, din ve sağlık görevlilerinin eşliğinde sağlıklı ve hijyenik ortamda gerçekleştirilen kesimleri, vatandaşlar piknik yerlerini andıran bekleme bölümlerinden izledi. Kesim alanı yakınında kurulan kafeteryada gün boyu açık büfe kahvaltı ve yiyecek ikramı yapıldı. Ayrıca kurban sahiplerinin isteği doğrultusunda kesilen hayvanların yeterli büyüklükte parçalara ayrılarak hızlı bir şekilde paketlenmesi ve teslim edilmesi sağlandı. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, bu yıl yetiştirdikleri küçükbaş kurbanlıkları canlı olarak kilogramı 28 TL'den satışa sunduklarını, bu fiyata kesim, paketleme gibi hizmetlerin tamamını dahil ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza 320 küçükbaş kurbanlık sattık, bunları kestik. Sabah 08.00'de başlayan kesim işlemlerimizi 16.30'da tamamladık. 30 kişilik cezaevi personeli ve 110 hükümlü bugün kesimlerde görev aldı. Hükümlülülerimizin hepsi meslek edindirme kursları kapsamında kasaplık eğitimi aldı ve mesleklerini uygulama olanağı buldu. İnfaz sonrası hayatlarında artık birer meslekleri de var. Vatandaşlarımız da aldıkları hizmetten son derece memnun olduklarını belirterek bizlere teşekkür etti"

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DHA