Hükümlülerin gözü bu karardaydı! Açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2021'e kadar uzatıldı

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen 4. Yargı Paketi kabul edildi. Gerçekleştirilen görüşmelerde teklife yeni bir madde eklenerek açık cezaevleri ile ilgili izinlerin süresi de eklendi. Pandemi dolayısıyla denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izinli sayılmalarına ilişkin sürenin dört ay daha uzatılması öngörüldü.

HÜKÜMLÜLERİN İZİNLERİ MADDESİ DE EKLENDİ

Eski eşe dair işlenen suçların yer aldığı ve kadına şiddeti engellemeyi hedefleyen 4. Yargı Paketi’nin görüşüldüğü TBMM Adalet Komisyonu’na; AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç imzasıyla bir önerge sunuldu. Kadına karşı şiddet suçlarının artması nedeniyle yakından takip edilen 4.Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Görüşmelerde teklife eklenen yeni madde ile açık cezaevlerinde bulunan ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izin sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

İZİNLER 30 KASIM 2021'E KADAR UZATILDI

Görüşmelerde alınan kararlara göre Covid-19 salgını nedeniyle izinli sayılan hükümlülerin izin süreleri dört ay daha uzatıldı. En son 31 Temmuz'a kadar uzatılan cezaevi izinlerinin 30 Kasım 2021’e kadar uzatılması öngörüldü.

"ÇALIŞMALARINA YÖNELİK DE BİR DÜZENLEME GEREKLİ"

Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre, denetimli serbestlikten yararlananlar için şunları söyledi: “Süre itibarıyla çok uzunca bir süredir, şimdi iki daha alacak on sekiz ay, bu insanlar yasal olarak çalışamıyor bildiğiniz gibi, dolayısıyla evde de oturmuyorlar. Yani bunların çalışamamasının da bir problem olduğunu gözetmek lazım yani yasa dışı bir şekilde çalışıyorlar. O hâlde bu yönde böyle bir şey veriliyorsa en azından çalışmalarına yönelik de bir düzenleme yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.”

Öte yandan Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Açar ise denetimli serbestlikten yararlananların çalışma ihtiyaçlarının uygun bulunduğunu ve sigortalı olarak çalışabildiklerini söyledi.