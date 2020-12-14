Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!

Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayınlanacak 'Hükümsüz' dizisi ile setlere geri dönmeye hazırlanan Özgü Namal’ın projeden çekildiği ortaya çıktı. Bu olayın ardından dizinin yeni baş rol oyuncusu da merak konusu olmuştu.

İki ay önce eşinin ölümüyle sarsılan Namal, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir’e gidemeyeceğini söyledi ve projeyi bıraktı.

İddialar göre Özgü Namal dizi setinin İzmir'den İstanbul'a taşınmasını isteyince, yapımcı Mustafa Uslu, Namal’ın bu teklifini kabul etmedi ve çekimlerin İzmir’de yapılmasına karar verdi. Bu gelişmenin üzerine Namal “Hükümsüz” ile yollarını ayırdı.

Bu ani ayrılığın ardından baş rol için arayışa geçen yapımcı, bir çok isimle görüştü ve sonunda Özgü Namal'ın yerine gelecek isim belli oldu.

Hükümsüz dizisinin başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu oldu.

Burçin Terzioğlu'na başrollerde Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu eşlik edecek.