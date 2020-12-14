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  3. Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!

Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal'ın 'Exxen' platformlarında yer alacak yeni bir dizi ile setlere geri döneceği iddiası bir süredir sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak Özgü Namal yeni bir karar alarak projeden çekildiğini duyurdu. Bu olayın ardından Özgü Namal'ın yerine sürpriz bir isim transfer oldu.

Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!

Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayınlanacak 'Hükümsüz' dizisi ile setlere geri dönmeye hazırlanan Özgü Namal’ın projeden çekildiği ortaya çıktı. Bu olayın ardından dizinin yeni baş rol oyuncusu da merak konusu olmuştu.

Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!

İki ay önce eşinin ölümüyle sarsılan Namal, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir’e gidemeyeceğini söyledi ve projeyi bıraktı.

Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!

İddialar göre Özgü Namal dizi setinin İzmir'den İstanbul'a taşınmasını isteyince, yapımcı Mustafa Uslu, Namal’ın bu teklifini kabul etmedi ve çekimlerin İzmir’de yapılmasına karar verdi. Bu gelişmenin üzerine Namal “Hükümsüz” ile yollarını ayırdı.

Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!

Bu ani ayrılığın ardından baş rol için arayışa geçen yapımcı, bir çok isimle görüştü ve sonunda Özgü Namal'ın yerine gelecek isim belli oldu.

Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!

 Hükümsüz dizisinin başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu oldu. 

Burçin Terzioğlu'na başrollerde Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu eşlik edecek. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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