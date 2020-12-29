Hükümsüz dizisinin fragmanı yayınlandı! Dizide kadına şiddet ön plana çıkacak

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'tan itibaren yayın hayatına başlatacağı Exxen platformunda yayınlanacak dizilerden birisi olan Hükümsüz'ün fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı dizi, kadına şiddet temasıyla izleyici karşısına çıkacak.