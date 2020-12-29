Hükümsüz dizisinin fragmanı yayınlandı! Dizide kadına şiddet ön plana çıkacak
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'tan itibaren yayın hayatına başlatacağı Exxen platformunda yayınlanacak dizilerden birisi olan Hükümsüz'ün fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı dizi, kadına şiddet temasıyla izleyici karşısına çıkacak.
Sen Çal Kapımı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan evlenme teklifi geliyor!
Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya Volkan'ın kıskançlığına engel olamıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep ve Barış aşkı büyüyor!
Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci evleniyor mu?
29 Aralık 2020 Salı 10:24
Benzer Videolar