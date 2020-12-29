Hükümsüz ne zaman yayınlanacak? Yeni yılda açılacak olan platform Exxen'de yer alacak olan ve büyük bir ilgiyle beklenen 'Hükümsüz' tanıtım fragmanı yayınlandı. İlk olarak Özgü Namal'ın baş rolde yer alacağı konuşulan ancak sonrasında Burçin Terzioğlu ile devam etmeye karar verilen yeni dizi Hükümsüz'ün tanıtım fragmanı haberimizde...

HÜKÜMSÜZ TANITIM FRAGMANI

Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayın hayatına başlayacak dijital içerik platformu Exxen için geri sayım başlarken merakla beklenen 'Hükümsüz' dizisinin fragmanı da yayınlandı.

HÜKÜMSÜZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hükümsüz 1 Ocak Cuma günü itibarıyla Exxen'de yayın hayatına başlayacak.

HÜKÜMSÜZ KONUSU NEDİR?

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği Hükümsüz'ün yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. İzmir'de çekimleri yapılacak olan dizinin ana teması kadına şiddet üzerine kuruluyor. Günümüzde de çok fazla gündem olan bu konuyu ele alan dizinin sloganı ise "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklinde.

HÜKÜMSÜZ OYUNCU KADROSU

Burçin Terzioğlu

Alican Yücesoy

Hande Doğandemir

İsmail Hacıoğlu