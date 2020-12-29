Hükümsüz konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor? Hükümsüz ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu yeni platform 'Exxen'de yer alacak olan 'Hükümsüz' için geri sayım başladı. Tanıtım fragmanı yayınlanan dizi seyircide büyük bir heyecan yarattı. Peki Hükümsüz konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor? Hükümsüz ne zaman başlayacak?

HÜKÜMSÜZ KONUSU NEDİR?

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği Hükümsüz'ün yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. İzmir'de çekimleri yapılacak olan dizinin ana teması kadına şiddet üzerine kuruluyor. Günümüzde de çok fazla gündem olan bu konuyu ele alan dizinin sloganı ise "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklinde.

HÜKÜMSÜZ OYUNCU KADROSU

Başrolde ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı 'Hükümsüz' de Alican Yücesoy, Hande Doğandemir, İsmail Hacıoğlu gibi isimler yer alırken dizide yer alacak diğer isimler hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

HÜKÜMSÜZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hükümsüz dizisi, Kemeraltı ve Gültepe başta olmak üzere İzmir’in çeşitli mekânlarında çekimlerini sürdürüyor.

HÜKÜMSÜZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

G.O.R.A, Vizontele, Aşk Tesadüfleri Sever, Yahşi Batı gibi çok sayıda başarılı film, müzik klibi ve dizide yönetmen olarak imzası bulunan Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizi Hükümsüz 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.