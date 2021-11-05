Hülasa ne demek, TDK'ya göre Hülasa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hülasa ne demek? Hülasa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hülasa kelimesi. Peki hülasa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hülasa nedir, hülasa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HÜLASA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hülasa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hülasa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hülasa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özet, fezleke

- Öz(I)

- (hü'la:sa) Kısaca

- Herhangi bir maddenin, alkol, eter vb. bir eritici ile ayrılmış veya başka bir yol ile elde edilmiş etkili özü



HÜLASA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir kadınlık tarihi hülasası yapacak değiliz.

- Karaciğer hülasası.

- O vakit küt küt kalbim atmaya başlıyor, hülasa acayip bir vaziyet.

- Kınakına hülasası.



HÜLASA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hülasa etmek

