Hülasaten ne demek, TDK'ya göre Hülasaten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hülasaten ne demek? Hülasaten TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hülasaten kelimesi. Peki hülasaten ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hülasaten nedir, hülasaten kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HÜLASATEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hülasaten kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hülasaten kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hülasaten kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısaca

