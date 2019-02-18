Hulisi akar:Türkiye’nin etrafı “ateş çemberiyle” çevrili

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki hafta AK Parti grup başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş, Özlem Zengin, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sadi Bilgiç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti milletvekilleri Erol Kaya, İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, İbrahim Aydemir, Abdulahat Arvas, İbrahim Aydın ile MHP’den TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay, Levent Bülbül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Mustafa Baki Ersoy’la yemekte buluştu.

Bakan Yardımcıları ve bazı generallerin katıldığı yemekte Akar, TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in eleştirileri sırasında kendisine verilen destek için özellikle teşekkür etti. Özel’e dava açtığını belirten Akar, “Yargıda hesap verecek” ifadelerini kullandı. Akar, darbe akşamı yaşananları bir kez daha anlatırken, FETÖ karşısında geri adım atmadığını dile getirdi.

‘TÜRKİYE’SİZ OLMAZ’

Yemekteki konuşmasında Kıbrıs, Yunanistan ve Balkanlar’dan başlayan, Bosna-Hersek, Ukrayna, Kafkasya, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye’ye uzanan geniş bir analiz yapan Akar, sorunlarla mücadele eden Türkiye’nin etrafının “ateş çemberiyle” çevrili olduğunu dile getirdi.

Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması düşünülen güvenli bölgeye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. ABD ve Rusya başta olmak üzere muhataplarıyla temaslarda bulunduklarını ve Türkiye’nin tezlerini kabul ettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Akar, “güvenli bölge” ve “güvenlikli bölge” terimlerinin farklılığını dikkat çekti.

Türkiye’nin kendi kontrolünde “güvenli bölge”yi tercih ettiğini ve bunun için çaba harcadığına dikkat çeken Akar, “Fırat’ın doğusunda 440-450 km’ye varan sınır hattında bir güvenli bölge oluşturulması planlanıyor. İstanbul-Ankara arası kadar bir yer. 32 kilometre derinliğe iniyor. Yer yer bu derinlik daha da ileriye gidebiliyor. Biz PKK/YPG’li teröristlerin bölgeden çıkarılmasını istiyoruz. Hudutlarımızı ve halkın güvenliğini sağlamak için bu elzem” ifadelerini kullandı.

‘GÖZ YUMMAYIZ’

Vekillerin bölgenin kimin kontrolünde olacağına ilişkin soruları üzerine de Akar, “Bizim kontrolümüzde olmasını istiyoruz. Aksi Türkiye için sıkıntı olur. ABD ile bu yönde temaslarımız sürüyor. Türkiye’nin güneyinde terörist bir koridora izin vermeyeceğiz. Terör örgütü YPG’nin orada olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bir oldubittiye de asla göz yummayacağız” dedi.

S-400’LERDE PROGRAM İŞLİYOR

Bakan Hulusi Akar, Rusya’dan alınacak olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda ise “Program işliyor” değerlendirmesinde bulundu. S-400’lerin Rusya’dan almanın bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Akar, ABD’den de Patriot talebinde bulunulduğunu, henüz teslimi konusunda bir takvim oluşturulamadığını dile getirdi. Akar, Türkiye’nin NATO başta olmak üzere içinde bulunduğu tüm oluşumlarda görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

‘ÇUKURLARA GÖMÜLÜRLER’

Hulusi Akar yemekte, Fırat Kalkanı, Zeytindalı operasyonlarını da detaylı şekilde anlatarak, Mehmetçiğin “göğüs göğüse” çarpışarak toplamda 4 bin 500 civarında teröristi etkisiz hale getirdiğini kaydetti. Akar, “Amacımız, PKK/YPG’nin tamamen Menbiç’i boşaltması, ağır silahların toplanması, şiddete yönelik eylemler yürüten gruplardan arındırılarak bölgenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması, yönetimin Menbiçlilere devredilmesi ve nihayet Suriyelilerin güven içinde evlerine dönmesi. Terör örgütünün çukurlar kazdığı, mevziler hazırladığı tespit edildi. Eğer verilen taahhütler yerine getirilmez ise zamanı geldiğinde buradaki teröristler kazdıkları çukurlara gömülürler” dedi. Terör örgütü YPG’nin, ABD, Avrupa ve bölge ülkeleri nezdinde kendilerini Kürtlerin temsilcisi olduğu tezini işlediğini dile getiren Akar şu ifadeleri kullandı: “Bazıları bunu dile getiriyor, bu yanlış. Terör örgütü PKK/YPG’nin Kürtleri temsil etmiyor. Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim tek hedefimiz teröristler.”

Akar, Irak hükümetiyle de yakın temas içinde bulunduklarını, PKK’nın Irak topraklarındaki varlığının da sonlandırılması için işbirliği yollarının arandığını belirtti. Irak’ın da Suriye’nin de toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını dile getiren Akar, Türkiye’nin güvenliği için PKK terör örgütü tamamen temizleninceye kadar operasyonların devam edeceğini kaydetti.