Hulk filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Hulk filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Hulk filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
Hulk filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
HULK FİLMİ KONUSU
Bruce Banner'ın lideri olduğu çok gizli bir proje, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen kimi deha öğrencilerin de katkılarıyla, son demlerine ulaşmıştır. Projeyi test etmek amacıyla yapılan deneyde büyük bir kaza meydana gelir ve Bruce Banner, yüksek miktarda radyasyona maruz kalır. Gama ışınları nedeniyle mutasyon geçiren Banner, artık ne zaman sinirlenirse yeşil ve dev bir yaratığa dönüşmektedir. Artık elindeki tek şansı, kontrol edemediği bu gücü bir şekilde içinde sindirmek olacaktır.
HULK FİLMİ OYUNCULARI
Stan Lee - Rolü : Security Guard
Eric Bana - Rolü : Bruce Banner/The Hulk
Jennifer Connelly- Rolü : Betty Ross
Nick Nolte - Rolü : Dr David Banner
Sam Elliott - Rolü : General Thunderbolt Ross
Josh Lucas - Rolü : Glenn Talbott
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