Hulk filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

HULK FİLMİ KONUSU

Bruce Banner'ın lideri olduğu çok gizli bir proje, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen kimi deha öğrencilerin de katkılarıyla, son demlerine ulaşmıştır. Projeyi test etmek amacıyla yapılan deneyde büyük bir kaza meydana gelir ve Bruce Banner, yüksek miktarda radyasyona maruz kalır. Gama ışınları nedeniyle mutasyon geçiren Banner, artık ne zaman sinirlenirse yeşil ve dev bir yaratığa dönüşmektedir. Artık elindeki tek şansı, kontrol edemediği bu gücü bir şekilde içinde sindirmek olacaktır.

HULK FİLMİ OYUNCULARI

Stan Lee - Rolü : Security Guard

Eric Bana - Rolü : Bruce Banner/The Hulk

Jennifer Connelly- Rolü : Betty Ross

Nick Nolte - Rolü : Dr David Banner

Sam Elliott - Rolü : General Thunderbolt Ross

Josh Lucas - Rolü : Glenn Talbott