Hulk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hulk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hulk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hulk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hulk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hulk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hulk

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hulk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hulk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hulk 25 Temmuz 1986 tarihinde Campina Grande şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Givanildo Vieira de Souza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hulk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuno Ferreira yapmaktadır. Hulk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Hulk'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hulk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/hulkparaiba

http://www.facebook.com/HULKFANCLUBE/?hc_ref=NEWSFEED

Hulkboyu ve yaşı kaç

Hulk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hulk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 48.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hulk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hulk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında EC Vitória U20

1 Temmuz 2005 yılında Kawasaki Front.

1 Ocak 2006 yılında C'dole Sapporo

31 Aralık 2006 yılında Kawasaki Front.

1 Ocak 2007 yılında Tokyo Verdy

31 Aralık 2007 yılında Kawasaki Front.

1 Nisan 2008 yılında Tokyo Verdy

25 Temmuz 2008 yılında FC Porto

3 Eylül 2012 yılında Zenit

1 Temmuz 2016 yılında SH SIPG

10 Şubat 2021 yılında Atlético-MG

Hulk kimdir

Hulk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hulk şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Hulk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 11 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Hulk nereli

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