Hull City stadında Türk bayrağı sallanıyor! Acun Ilıcalı'nın yeni kulübünden büyük jest
Kısa süre önce Acun Ilıcalı tarafından satın alınan İngiltere Championship Ligi takımı Hull City Futbol Kulübü stadın dışına astığı Türk Bayrağı fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı.
İngiliz Futbol Kulübü Hull City bir süre önce Türk medya patronu Acun Ilıcalı tarafından satın alınmıştı. Bu satın almanın gerçekleşmesinin ardından Hull City taraftarları Acun Ilıcalı'ya büyük sevgi göstermişlerdi. Kulüp son olarak ise stadın dışına Türk Bayrağı astı. Bayrağın olduğu fotoğraf Twitter üzerinden Türk bayrağı emojisi ile paylaşıldı.
TÜRK BAYRAKLARI VE ALKIŞLAR
Paylaşım Türk kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Diğer yandan Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de taraftarlar takımın yeni sahibini Ilıcalı'nın bulunduğu maçlarda Türk bayrakları ve alkışlarla sevgi gösterisinde bulunmaya devam ediyor.
Hull City Futbol Kulübünün Twitter hesabından yaptığı paylaşım:
??#hcafc pic.twitter.com/AGkQXraaWC— Hull City (@HullCity) January 29, 2022