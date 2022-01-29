Hull City stadında Türk bayrağı sallanıyor! Acun Ilıcalı'nın yeni kulübünden büyük jest

İngiliz Futbol Kulübü Hull City bir süre önce Türk medya patronu Acun Ilıcalı tarafından satın alınmıştı. Bu satın almanın gerçekleşmesinin ardından Hull City taraftarları Acun Ilıcalı'ya büyük sevgi göstermişlerdi. Kulüp son olarak ise stadın dışına Türk Bayrağı astı. Bayrağın olduğu fotoğraf Twitter üzerinden Türk bayrağı emojisi ile paylaşıldı.

TÜRK BAYRAKLARI VE ALKIŞLAR

Paylaşım Türk kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Diğer yandan Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de taraftarlar takımın yeni sahibini Ilıcalı'nın bulunduğu maçlarda Türk bayrakları ve alkışlarla sevgi gösterisinde bulunmaya devam ediyor.

Hull City Futbol Kulübünün Twitter hesabından yaptığı paylaşım: