Hull City'nin başına tanıdık isim! Şota Arveladze ile anlaşma sağlandı!

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı ve teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırdığı İngiliz ekibi Hull City'nin yeni çalıştırıcısı belli oldu. Türk futbolunda da önemli izler bırakan Şota Arveladze ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Deneyimli teknik direktör kulübün resmi internet sitesi üzerinden ilk açıklamalarında bulundu.

İngiliz ekibi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımla Şota ile anlaşma sağlandığını resmen duyurdu. Teknik direktör olarak Türkiye, İsrail ve Özbekistan gibi takımlarda görev alan Gürcü teknik direktörün yeni durağı ise İngiltere oldu.

Hull City are delighted to announce the appointment of Shota Arveladze as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.



Welcome, Shota! ?#hcafc — Hull City (@HullCity) January 27, 2022

"AİLEM BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Kulübün internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulunan Şota Arvelazde "Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Futbolda bu sektörde olan herkes İngiltere’de çalışmak ister ve gerçekten çok mutluyum. Ailem benimle gurur duyuyor. Çok motiveyim ve bu kulübün sahip olduğumuz genç yeteneklerle ve kaliteyle iyi şeyler yapabileceğini göstermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Taraftarlarla buluşmak için sabırsız olduğunu aktaran Şota, "Çok yaratıcı, yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Swansea maçında taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten iyi futbol ve hücum futbolu göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

"ANA HEDEF KAZANMAK OLACAK"

Takıma destek yapılması gerektiğini ve hedeflerinin her zaman kazanmak olduğunu ifade eden Şota, "Ana hedef her zaman kazanmak olacak. Taraftarlar gelip sevdikleri kulüp için tezahürat yapmalı. Harika oyuncularımı var ve onları izlemekten zevk almalılar. Birlikte tezahürat yapalım ve birlikte kazanalım." şeklinde konuştu.