Hull City'nin başına tanıdık isim! Şota Arveladze ile anlaşma sağlandı!

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı ve teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırdığı İngiliz ekibi Hull City'nin yeni çalıştırıcısı belli oldu. Türk futbolunda da önemli izler bırakan Şota Arveladze ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Deneyimli teknik direktör kulübün resmi internet sitesi üzerinden ilk açıklamalarında bulundu.

İngiliz ekibi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımla Şota ile anlaşma sağlandığını resmen duyurdu. Teknik direktör olarak Türkiye, İsrail ve Özbekistan gibi takımlarda görev alan Gürcü teknik direktörün yeni durağı ise İngiltere oldu.

Hull City are delighted to announce the appointment of Shota Arveladze as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.



Welcome, Shota! ?#hcafc