Hulusi Akar, Libya ve Yunanistan gündemine değindi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ve Yunanistan gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"Libyada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz bulunuyor. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlanıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz. İblip'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor. Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

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