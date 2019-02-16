İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Hulusi Akar Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Hulusi Akar Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Zirvesi'nin ikinci gününde Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya geldi.

Hulusi Akar Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Zirvesi'nin ikinci gününde Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya geldi.

Münih Güvenlik Zirvesi için Almanya'ya gelen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarına devam ediyor. Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya gelen Akar, mevkidaşıyla birlikte bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Hulusi Akar Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Hulusi Akar Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.