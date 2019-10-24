Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Bürüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Bürüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıda NATO operasyonlarını ve görevlerinin yanında, Suriye'nin kuzeyindeki durumu da görüşeceklerini açıkladı.
Kaynak: DHA
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