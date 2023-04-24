Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da gerçekleşecek olan Türkiye- Rusya- Suriye ve İran'ın da katılacağı toplantıda yerini alacağı duyuruldu. Moskova'da Suriye ile normalleşme ve mültecilere yönelik konular konuşulması beklenirken, Akar; "Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak bir durumda bulunmayız" dedi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Hulusi Akar Türkiye- Suriye ilişkilerinde normalleşme olup olmayacağına ilişkin soruları yanıtladı.

Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye-Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bunların sürdürülmesine yönelik mutabakata varıldığını dile getirdi.

Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!

"AMACIMIZ BİR AN ÖNCE BÖLGEYE BARIŞ VE HUZURUN HAKİM OLMASI"

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu toplantılara İran’ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili makamlar tarafından bu uygun görüldü. Bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. 25 Nisan'da bu toplantının Moskova'da icra edilmesi planlanıyor. Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması."

İlişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirten Akar, "Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ ZORA SOKACAK DURUMDA BULUNMAYIZ"

Türkiye'nin ilave göçü arzu etmediğini ve Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akar, "Bunların yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz." ifade etti.

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