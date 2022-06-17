Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'na ecel terleri döktürdü! Mimik ve jestleri olay oldu! "İşte öz Türk evladı"

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargâhında hummalı mesaisine devam ediyor. Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, mevkidaşları ile ikili görüşmelerde de bulunuyor. Çalışmalar devam ederken, MSB Hulusi Akar ile Yunan Savunma Bakanı'nın kısa sürekli ayakta yakalanan görüşme anları sosyal medyanın gündemine oturdu. Akar'ın jest ve mimikleri Türk vatandaşlarının yüreğini kabarttı.

"İŞTE ÖZ TÜRK EVLADI"

Yunan mevkidaşı ile görüşme sağlayan Bakan Akar; iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun komşuluk ilişkileri ile ikili/bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı ve tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

İkilinin yakın diyaloğu kayıtlara alınırken, Bakan Akar'ın, Yunan Savunma Bakanı'na olan net ve kararlı tavrı "İşte öz Türk evladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.