Sınava günler kala Ankara Valiliğinden YKS açıklaması geldi!Bülent Arınç'ın "Kral çıplak" sözlerine, eski dava arkadaşından sert tepki! "Yüreği varsa aşağılık sözlerini yüzümüze söylesin!"Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'na ecel terleri döktürdü! Mimik ve jestleri olay oldu! "İşte öz Türk evladı"AFAD duyurdu! Gürcistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem!17 Haziran 2022 Cuma hava durumu: Yaz, bir türlü gelmek bilmedi! Yine...Ana Kucağı ne demek, TDK'ya göre Ana Kucağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 16 Haziran 2022? Survivor All Star eleme adayı kim oldu?İlişki terapisti Selin Karacehennem eşler arasında olması gereken birliktelik sıklığını açıkladı! Duyanlar şaştı kaldı!Son dakika | Polis memuruna yumruk atan DBP'li Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında flaş gelişme! Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Mecliste!Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan'dan büyük itiraf! Yıllar sonra açıkladı! Ondan duyduğunuza inanamayacaksınız!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'na ecel terleri döktürdü! Mimik ve jestleri olay oldu! "İşte öz Türk evladı"

Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'na ecel terleri döktürdü! Mimik ve jestleri olay oldu! "İşte öz Türk evladı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile temasındaki tavrı ve mimikleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'na ecel terleri döktürdü! Mimik ve jestleri olay oldu! "İşte öz Türk evladı"

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargâhında hummalı mesaisine devam ediyor. Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, mevkidaşları ile ikili görüşmelerde de bulunuyor. Çalışmalar devam ederken, MSB Hulusi Akar ile Yunan Savunma Bakanı'nın kısa sürekli ayakta yakalanan görüşme anları sosyal medyanın gündemine oturdu. Akar'ın jest ve mimikleri Türk vatandaşlarının yüreğini kabarttı.

Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'na ecel terleri döktürdü! Mimik ve jestleri olay oldu! İşte öz Türk evladı

"İŞTE ÖZ TÜRK EVLADI"

Yunan mevkidaşı ile görüşme sağlayan Bakan Akar; iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun komşuluk ilişkileri ile ikili/bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı ve tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. 

Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'na ecel terleri döktürdü! Mimik ve jestleri olay oldu! İşte öz Türk evladı

İkilinin yakın diyaloğu kayıtlara alınırken, Bakan Akar'ın, Yunan Savunma Bakanı'na olan net ve kararlı tavrı "İşte öz Türk evladı" yorumlarını da beraberinde getirdi. 

Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'na ecel terleri döktürdü! Mimik ve jestleri olay oldu! İşte öz Türk evladı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT