Hulusi Akar'dan dörtlü zirve açıklaması: Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacağız

Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı, İran, Rusya ve Suriye'nin bir arada bulunduğu dörtlü zirveden ilk açıklama Hulusi Akar'dan geldi. Akar, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

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Hulusi Akar'dan dörtlü zirve açıklaması: Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları ile "dörtlü toplantı” için Rusya'nın Başkenti Moskova'da bir araya geldi.

"SURİYE'DE BULUNMAMIZIN AMACI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG/PYD VE DEAŞ İLE MÜCADELE"

Dörtlü toplantıdan ilk gelişmelere değinen Akar, "Muhataplarımızın görüş ve değerlendirmelerini dinledik, kendi görüş ve değerlendirmelerimizi ayrıntılı şekilde aktarma fırsatı bulduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye'nin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu, bizim Suriye’de bulunmamızın tek nedeninin orada bulunan terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere teröristlerle mücadele etmek olduğunu, teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğimizi, bunun sadece bizim için değil Suriye’nin bütünlüğü için de önemli olduğunu vurguladık." ifade etti.

Hulusi Akar'dan dörtlü zirve açıklaması: Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacağız

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN GÖNÜLLÜ ŞEKİLDE EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası yeni bir mülteci akınını önlemek olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Yaptığımız çalışmalarla Suriye'de olabildiğince olumlu, istikrarlı ortamı sağlamak, şartları oluşturmak suretiyle ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı da kendileriyle paylaştık. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı şekilde ve bütüncül bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğini muhataplarımıza ifade ettik." dedi.

"GÖRÜŞMELER FAYDALI VE OLUMLU OLDU"

Bakan Akar, "Bu toplantı ve görüşmeler faydalı ve olumlu oldu. Önemli katkılar sağlandı. Bölgeye barış, istikrar ve huzurun getirilmesi konusunda bu çalışmalara ihtiyaç olduğu konusunda taraflarla mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde bunun devamını ifade ettik." diye konuştu.

Hulusi Akar'dan dörtlü zirve açıklaması: Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacağız

"OLUMLU BİR ATMOSFERDE TOPLANTIYI TAMAMLADIK."

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İster Türkiye'de, ister Suriye’de beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Hiçbir şekilde onların aleyhine bir durum söz konusu değil. Onları zora sokacak bir karar almamız da mevzu bahis olamaz. Herkesin bunu bilmesi ve buna göre davranması lazım. Bizim başlangıçtan itibaren bu konuda son derece açık ve net bir politikamız var. Biz bir an önce terör belasından kurtulmak, ülkemizin, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgeye barış, istikrar ve huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda mesafe almak için elimizden gelen çabayı gösterecek, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim bu yapılan toplantının bundan sonraki faaliyetlere, bölgede barış ve istikrarın gelmesine ciddi katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Olumlu bir atmosferde toplantıyı tamamladık."

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