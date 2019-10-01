Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı!

Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı konusunda açıklamalarda bulundu. Akar, "Güvenli bölge istediğimiz gibi gitmiyor. Harekat için hazırız bu işin şakası yok" dedi.

Bakan Akar, "Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil. Biz bu süreçleri gözlemlemek istiyoruz. ABD'lilerle görüşmeler devam ediyor. Harekâta hazırız bu işin şakası yok" açıklamasında bulundu.

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