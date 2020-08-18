Hulusi Akar'ın mezar ziyareti haberine erişim engeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ayasofya Camii'nde kıldığı namazın ardından, örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Salih Mirzabeyoğlu'nun mezarını ziyaret etmesi gündem olmuştu. Bazı yayın kuruluşları tarafından “Akar, Ayasofya'nın ardından soluğu İBDA-C liderinin mezarında aldı” başlıklı haber yazısına, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

"ÜSTAD VE KUMANDAN'IN KABİRLERİNİ ZİYARET EDİP FATİHA OKUDULAR"

Yapılan açıklamada erişim engeli kararına, İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) kurucusu ve Salih Mirzabeyoğlu olarak bilinen Salih İzzet Ardiş'in örgüt lideri olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı cezanın onanmasının ardından yeniden yapılan yargılamada beraat etmesi gerekçe gösterildi. Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ayasofya Camii'nde kıldığı namazın ardından Necip Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu'nun mezarına ziyaret gerçekleştirdiğinin iddia edilmesinin ardından İBDA-C örgütüne yakın olduğu belirtilen bir sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda, "Biz Kumandan’ın kabrinin başındayken Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa ve eski bakan Taner Yıldız, Üstad ve Kumandan’ın kabirlerini ziyaret edip Fatiha okudular.” ifadelerine yer verildi.

Habere erişim Salih İzzet Erdiş'in eşinin başvurusu neticesinde engellenirken Milli Savunma BAkanı Hulusi Akar'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

İBDA-C NEDİR?

İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C), Necip Fazıl Kısakürek'in ortaya koyduğu "Büyük Doğu" ideolojisini ve İslamı yaymayı amaç edinmiş hareket olarak bilinir. İlk olarak 1989 yılında Ankara ve İstanbul'da yapmış olduğu gösteriler ile adını duyuran grubun liderliğini 2018'deki ölümüne dek Salih Mirzabeyoğlu adı ile tanınan ve mensuplarınca "kumandan" olarak isimlendirilen Salih İzzet Erdiş'in yaptığı ileri sürülmüştür. Harekete mensu p kişiler, "kendinden zuhur diyalektiği" olarak adlandırdıkları bir yapılanma tekniğini ve bu tekniğin gereği olarak, herhangi bir hiyerarşik irtibata girmeksizin bağımsız hareket eder. Avrupa Birliği Terör Örgütleri listesinde yer alan İBDA-C'nin Sivas Katliamı ile Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olaylarında rol aldığı iddia edilmiştir