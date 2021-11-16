AK Parti'nin Kayseri Milletvekili olan avukat Hülya Atçı Nergis, 26.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde vekil olarak seçilmiştir. TBMM Tarım Komisyonu üyesi olan Hülya Atçı Nergis hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Hülya Atçı Nergis kimdir? AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt arıyorlar.

HÜLYA ATÇI NERGİS KİMDİR? AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HÜLYA ATÇI NERGİS KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Hülya Atçı Nergis, 1967 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Sabahattin, annesinin adı Zekiye'dir.

İlkokulu, Pınarbaşı Atatürk İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini, Pınarbaşı Lisesinde tamamladı. 1985 yılında Pınarbaşı Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1990 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olan Hülya Atçı Nergis 1991 yılında Kayseri’de Avukatlık stajını tamamladı. 1992 yılında Pınarbaşı’nda Serbest Avukatlık Bürosu açtı. 1996 yılına kadar Serbest Avukatlık görevine devam etti.

1996 yılında evlenerek Kocaeli iline yerleşti. Kocaeli’nde Serbest Avukatlık görevine devam etti. Ayrıca, eşi ile birlikte ortak olduğu NERMAK Otomasyon Proje Mak. İnş. Müh. San. ve Tic. Lmt.Şti. sorumlusu olarak çalışmıştır.

2001 yılında AK Parti Kadın Kolları Kocaeli İl Teşkilatı Kuruluşunda, İl Yönetim Kurulu (Anakademe) üyesi olarak görev aldı.

2002 yılında, Kocaeli Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı oldu. Ak Parti Kadın Kolları ilçe ve belde teşkilatlarının kurulması için etkin bir şekilde teşkilatlanma çalışmaları yaptı. 2007 yılında Milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti.

54 yaşındaki Hülya Nergis Atçı, Kocaeli, Kayserililer Derneği ve Derince Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

1 Kasım 2015 tarihindeki, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Kayseri ilinden Milletvekili seçilmiştir. TBMM Tarım Komisyonu üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli olan Hülya Atçı Nergis'in eşinin adı Etem Nergis'tir. Etem Nergis, Elektrik Elektronik Mühendisi olup, Uzunyayla Maraşlı Köyündendir. Hülya Atçı Nergis 3 çocuk annesidir.